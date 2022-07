🥵 What a finish! Magnus Cort wins the stage after an incredibly tense finish!



Here's the final KM 🎬



🥵 Quel final ! @MagnusCort triomphe au terme d'une arrivée palpitante !



🎬 Revivez le dernier KM de la 10e étape #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Do1F9m7pmw