Après sa défaite à domicile face à l'Union-St Gilloise (1-3) en ouverture, Anderlecht a pris son premier point en championnat face à Eupen 1-1 (mi-temps: 1-1) pour le compte de la 2e journée du championnat de Belgique samedi au Keirwegh

Eupen avait réussi à partager l'enjeu (2-2) chez les champions en titre du Club de Bruges lors de la première journée. Les Germanophones ont ainsi remis le couvert face aux Anderlechtois.

C'est Anderlecht qui avait réussi à ouvrir la marque sur un envoi d'Amuzu mal négocié par Nurudeen, le gardien germanophone, Benito Raman poussait le ballon dans le but (0-1, 39e). Les Bruxellois pensaient avoir fait le plus dur, mais Eupen parvenait à égaliser juste avant la pause. Un centre de Peeters sur la tête de Prevljak forçait Van Crombrugge à la parade, mais Jens Cools poussait à son tour, de la tête aussi, le ballon dans le but (1-1, 45+1).

Anderlecht reprenait en force avec deux grosses occasions dès les reprise dont une tête sur le poteau d'Harwood-Bellis. Eupen n'était pas en reste puisque Ndri touchait à son tour la transversale du but d'Anderlecht à la 55e minute. Van Crombrugge était battu. Rebelote à l'heure de jeu avec une nouvelle tête de Beck, encore sur la transversale du but bruxellois.

La montée au jeu dans les rangs anderlechtois de Refaelov à vingt minutes de la fin apportait plus d'énergie offensive aux Mauves, mais le marquoir ne bougeait plus. Les deux équipes se sont ainsi quittées dos à dos.

Dimanche, les Unionistes reçoivent Bruges (13h30), le Standard de Liège se déplace à Zulte Waregem (16h00), La Gantoise accueille le Beerschot (18h30) et l'Antwerp affronte Courtrai (21h00).

