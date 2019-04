Tottenham suprend City, Liverpool assure contre Porto

Tottenham s'est imposé face à Manchester City (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont formé l'axe de la défense des Spurs. Chez les Mancuniens, Kevin De Bruyne est monté au jeu (89e) et Vincent Kompany est resté sur le banc. Avec Divock Origi à partir de la 73e et Simon Mignolet sur le banc, Liverpool a battu le FC Porto (2-0). Les matches retour sont prévus le 17 avril.

