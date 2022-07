Il va découvrir son troisième club anglais après Watford et Everton.

Vendredi, le club de Tottenham Hotspur a annoncé l'arrivée de l'attaquant Richarlison. L'international brésilien arrive d'Everton, pour une somme estimée par la presse anglaise à 50 millions de livres, soit 58 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter des bonus.

Richarlison avait quitté Fluminense et son Brésil natal en août 2017 pour découvrir la Premier League à Watford. Il a rejoint Everton l'année suivante et disputé 4 saisons sous le maillot des Toffees.

À 25 ans, il a déjà effectué 172 apparitions en Premier League, inscrit 48 buts et distribué 16 passes décisives dans l'élite du football anglais. Il compte également 36 sélections et 14 buts pour l'équipe nationale brésilienne. Tottenham, dirigé par l'Italien Antonio Conte, enregistre sa quatrième signature de l'été après les arrivées de Fraser Forster et d'Ivan Perisic, libres de tout contrat, et d'Yves Bissouma de Brighton.

