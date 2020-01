Qui arrivera à faire dérailler la locomotive Liverpool ? Dans un Championnat d'Angleterre qui semble déjà promis aux Reds, les adversaires tentent tous d'entraver cette marche triomphale: samedi, c'est le Tottenham de José Mourinho qui s'y colle pour la 22e journée.

Le défi est de taille pour des Spurs qui ont perdu de leur piquant ces dernières semaines, avec 4 points pris sur les 4 dernières journées et un nul (1-1) concédé à Middlesbrough, 16e de Championship (D2) en Coupe d'Angleterre le week-end dernier.

Mais après les défaites sur le terrain de Manchester United (2-1) et à domicile contre Chelsea (2-0) avec la 3e place en jeu, José Mourinho devra impérativement montrer qu'il est capable d'élever suffisamment le niveau de son équipe pour qu'elle pose des problèmes aux grosses écuries.

En face, il trouvera un Liverpool que ni le Mondial des clubs au Qatar ni le rythme infernal de la période du Boxing Day n'auront réussi à freiner.

Que ce soit avec son équipe A ou son équipe B, Liverpool reste sur 5 victoires de rang toutes compétitions confondues, sans prendre un seul but.

En championnat, les hommes de Jürgen Klopp ont entamé sans fléchir une série de six matches "à risque", si cette expression peut encore s'appliquer à l'implacable club de la Mersey.

Leicester balayé (4-0) chez lui, Wolverhampton (1-0) et Sheffield United (2-0), deux outsiders solides, maîtrisés sans forcer, le leader recevra Manchester United et ira défier Wolverhampton après s'être frotté aux Spurs.

Treize points derrière eux, le mano a mano à distance entre Manchester City et Leicester, séparés d'un point, se poursuivra avec la réception de Southampton (12e) par les Foxes alors que les hommes de Pep Guardiola se déplacent dimanche à Aston Villa (17e).

Le court déplacement d'Arsenal (10e) à Crystal Palace (9e) sera aussi suivi avec attention pour vérifier si la légère embellie observée sur les deux derniers matches des Gunners se confirme.

Si les 9 points de retard sur Chelsea, 4e et qui reçoit Burnley, compliquent une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions, une place en Ligue Europa reste largement possible, l'écart entre Manchester United (5e), qui recevra la lanterne rouge Norwich, et Newcastle (13e) n'étant que de 6 longueurs.

