Tottenham a repris la tête de la Premier League en battant son grand rival londonien Arsenal (2-0), dimanche pour la 11e journée, grâce à deux buts de son duo Harry Kane-Son Heung-min.

Avec 24 points, Tottenham reprend 2 points d'avance sur Chelsea et 3 sur Leicester et Liverpool, même si les Reds doivent jouer en soirée.

Les Spurs n'ont pas eu beaucoup à s'employer pour dominer de faible Gunners dans le derby du nord de Londres. Encore une fois, le duo Harry Kane-Son Heung-min a fait la différence: l'Anglais a d'abord servi le Coréen qui a marqué d'une magnifique frappe enroulée de 22 mètres pour l'ouverture du score (1-0, 13e), et le second a rendu la pareille au premier, qui a placé une frappe surpuissante sous la barre en angle fermé pour le 2-0 (45+1).

