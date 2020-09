Grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin (55e), Everton est allé s'imposer 0-1 dimanche au Tottenham Hotspur Stadion. Toby Alderweireld a joué toute la rencontre avec les Spurs.

En Espagne, Vallaldolid et la Real Sociedad avec Adnan Januzaj à partir de la 78e ont partagé l'enjeu (1-1). Michel a donné l'avance aux visités (40e, 1-0) et Roberto Lopez a égalisé pour les Basques (60e, 1-1).

Aux Pays-Bas, Waalwijk et tous ses Belges se sont inclinés à domicile face à Vitesse (0-1). Lois Openda a joué 65 minutes avec l'équipe d'Arnhem, qui a vu Oussama Darfalou marquer l'unique but de la rencontre (45e+2, 0-1). A Waalwijk, Anas Tahiri et Ahmed Touba ont joué l'intégralité de la rencontre. Lennerd Daneels est sorti (82e) alors que Thierry Lutonda est monté au même moment pour un autre joueur (82e) tandis que Sebbe Augustijns et Nando Nostlinger sont restés sur le banc.

