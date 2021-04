L'international allemand du Real Madrid est l'un des rares footballeur de haut niveau à parler sans détour du Mondial Qatar et des dérives qui l'accompagnent.

Le podcast "Einfach mal luppen", réalisé par Felix Kroos (30 ans, Eintracht Braunschweig) avec son frère Toni (31 ans, Real Madrid), est une belle révélation. Le programme consiste en un dialogue libre et décontracté entre les deux frangins, qui abordent leur quotidien, à l'entraînement ou à la maison. On y apprend ainsi que l'international allemand aux 101 sélections se régale toujours d'un simple dîner composé de six oeufs au plat et de toasts.

Une erreur

Mais dans la troisième et dernière partie de cette conversation d'une heure, les deux frères répondent également aux messages des auditeurs. L'une d'eux a voulu savoir ce que les Kroos pensaient de la Coupe du monde de l'année prochaine au Qatar. En cinq minutes, Toni a présenté des arguments qui ne sont jamais sortis publiquement de la bouche d'un joueur de son niveau. L'aîné des Kroos a décrit le choix du Qatar comme étant une erreur, il a parlé explicitement de la situation des ouvriers, de leur travail sous des températures de cinquante degrés et plus sans approvisionnement en eau et de la violence à leur égard. Le milieu de terrain du Real Madrid a également évoqué ouvertement d'autres sujets, tels que la persécution des homosexuels dans l'état du Golfe, soutenue par une législation peu claire.

Au lieu d'un boycott - que le sélectionneur national Joachim Löw ne considère également pas comme une option raisonnable - Kroos estime que continuer à élever la voix peut déjà être un premier pas : "Je pense qu'il est plus important d'attirer à nouveau l'attention sur les problèmes, même avant ou pendant la phase finale de la Coupe du monde". Avec l'équipe nationale allemande, Kroos a déjà pu constater que le duo du Bayern Munich Leon Goretzka-Joshua Kimmich, qui a développé et soutenu financièrement une campagne appelée WeKickCorona pendant la pandémie, soutient sa position.

Fondation

Kroos est une figure socialement très engagée. Selon ses propres mots, le vétéran ne s'adapte pas très bien au dur monde du football professionnel. Il préfère passer son temps dans son cercle familial chaleureux. Il est également très attaché au sort des autres. Kroos a sa propre fondation, avec laquelle il soutient des familles qui ont des enfants gravement malades. Pendant la pause publicitaire du podcast, il a même appelé les auditeurs à s'inscrire à la fondation allemande des donneurs de moelle osseuse.

C'est également Kroos qui a joué le rôle de porte-parole de la Mannschaft lorsqu'elle a lancé une campagne en faveur des droits de l'homme. "Nous rendons-nous service ?". C'est par cette phrase qu'a répondu le milieu de terrain à la question de savoir s'il sera au Qatar pendant l'hiver 2022. Selon lui, il serait préférable d'attirer l'attention sur les mauvaises conditions de travail (en général) pendant le tournoi. "Le football offre la possibilité de le faire." À suivre, sans doute.

