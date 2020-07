Timo Werner, la nouvelle recrue de Chelsea, a déclaré qu'il voulait faire partie de la "nouvelle ère" du club lors d'une interview mardi sur le site des Blues.

Werner, arrivé en provenance de Leipzig contre une somme estimée à 53 millions d'euros, a signé un contrat de cinq ans pour le club londonien. Pour l'international allemand, fortement courtisé par Liverpool, la présence de Frank Lampard comme entraîneur a influencé sa décision.

"C'est comme un rêve pour moi. Je me souviens des joueurs tels que Didier Drogba, Frank Lampard, l'entraîneur actuel, et Petr Cech, l'actuel conseiller technique", a déclaré le joueur de 24 ans.

"Mais je ne veux pas devenir un joueur comme eux, je veux faire partie d'une nouvelle ère ici, donc je donnerai mon maximum sur le terrain. J'ai énormément parlé avec Frank Lampard du système de jeu et comment il compte m'utiliser."

Werner a également déclaré qu'il était prêt à répondre aux exigences de la Premier League. "Le style de la Premier League est très rapide et la vitesse est mon point fort donc je pense que c'est parfait pour moi. Je vais essayer de marquer le plus de buts possibles pour Chelsea et peut-être marquer encore plus qu'à Leipzig."

