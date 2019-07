Youri Tielemans s'est engagé lundi avec Leicester City pour une durée de quatre ans. Prêté par l'AS Monaco chez les 'Foxes' entre janvier et juin, le Diable Rouge a expliqué les raisons de son retour via une interview diffusée sur le site internet de Leicester City.

"Revenir à Leicester, c'est ce que je voulais. Je voulais continuer à jouer dans un club positif qui évolue dans une bonne ambiance, qui a beaucoup d'ambition et de potentiel. Je suis très heureux", a entamé l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht. "J'ai pris le temps de réfléchir après la trêve et c'était très clair que j'avais envie de revenir ici", a-t-il enchaîné.

Tielemans a déjà rejoint ses équipiers à Évian-les-Bains pour débuter la préparation pour la saison 2019-2020 sous les ordres de Brendan Rodgers. "On a parlé de la prochaine saison et de ce qu'il veut et attend de ma part. Je voulais être présent dès le début des entraînements pour travailler les automatismes. On s'entend très bien sur et en dehors du terrain avec mes équipiers. C'est vraiment très agréable. Je veux profiter un maximum de cette période pour être au point physiquement avant le début de la prochaine saison", a déclaré l'international belge, dont les attentes sont hautes en vue du prochain exercice.

"Le club et moi allons progresser ensemble. Je suis certain que tout se passera bien. Je pense que j'ai fait de très bonnes choses ici la saison dernière mais le plus important c'est de toujours s'améliorer. C'est pour cela que je suis ici. Je veux progresser et le faire avec l'équipe. Je vais me donner à 100% et jouer du mieux que je peux."

Tielemans a conclu l'interview par un message à la 'Blue Army', les supporters de Leicester. "Je veux remercier les supporters pour tous les gentils messages que j'ai reçu. Ils ont été fantastiques la saison dernière. Ils chantaient 'signez-le'. C'est fait désormais. Nous sommes tous très heureux et j'espère qu'on va passer de beaux moments ensemble."