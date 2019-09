Tielemans buteur avec Leicester, Tottenham éliminé par un club de D4

Leicester s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football mardi à Luton (D2). Les Foxes se sont imposés 0-4 avec un but de Youri Tielemans. Dennis Praet a également joué l'intégralité de la rencontre avec les vainqueurs. Tottenham, avec Jan Vertonghen sur le banc et Toby Alderweireld non retenu, a été éliminé aux tirs au but (0-0, tab 4-3) par Colchester, un club de D4.

© iStock