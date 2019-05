Le Diable Rouge Thorgan Hazard va continuer sa carrière au Borussia Dortmund, où il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2024.

Le transfert du milieu offensif était dans l'air depuis de longues semaines, il est désormais officiel. Arrivé en prêt de Chelsea lors du mercato estival 2014, Thorgan Hazard a été définitivement transféré chez les Poulains un an plus tard. Il aura joué 182 matches toutes compétitions confondues avec 'Gladbach, marquant 46 buts et délivrant 44 assists. "Je suis reconnaissant envers Mönchengladbach pour les cinq années fantastiques et tous les souvenirs forgés là-bas", a déclaré Thorgan Hazard sur le site de sa nouvelle équipe. "Il était temps de gravir une nouvelle marche dans ma carrière. Je suis fier de pouvoir jouer pour le Borussia Dortmund, un club du top avec des supporters incroyables." Le Soulier d'Or 2013, passé professionnel à Lens en 2011, va connaitre son cinquième club après le RC Lens (2011-2012), Chelsea, pour lequel il n'a jamais porté le maillot de l'équipe première, Zulte Waregem (2012-2014) et 'Gladbach (2014-2019). Pour Thorgan Hazard, ce transfert constitue une nouvelle étape dans sa carrière. Si Mönchengladbach est un habitué du haut du classement en Allemagne, en témoigne sa récente 5e place au terme de la saison, les Borussen appartiennent eux au top européen. "Nous sommes ravis de voir que Thorgan était entièrement convaincu à l'idée de nous rejoindre", a déclaré le directeur sportif du club Michael Zorc. "C'est un joueur qui possède l'expérience de la Bundesliga ainsi que celle de son équipe nationale. Sa vitesse et ses frappes vont assurément nous apporter un plus." Longtemps en tête du championnat, l'équipe de Lucien Favre, qui a entraîné Hazard lors de ses débuts en Allemagne, a finalement dû se contenter de la 2e place derrière le Bayern Munich. L'arrivée de Thorgan Hazard est le deuxième transfert pour Dortmund, qui a annoncé mardi l'arrivée du latéral Nico Schulz (Hoffenheim).