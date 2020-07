Thorgan Hazard portera le maillot floqué du numéro 10 la saison prochaine au Borussia Dortmund. Le club allemand l'a annoncé jeudi.

Le Diable Rouge récupère le numéro 10 de Mario Götze, qui quitte le BVB après quatre ans. Le Belge cède son numéro 23 à Emre Can.

Arrivé il y a un an à Dortmund en provenance de Mönchengladbach, Thorgan Hazard, 27 ans, a joué 33 matches de Bundesliga, donnant 13 assists et marquant 7 buts.

