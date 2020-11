S'il retrouve l'équipe nationale après avoir été blessé en octobre, Thorgan Hazard n'aura par contre pas l'occasion de jouer aux côtés de son frère. Eden Hazard avait été sélectionné vendredi par Roberto Martinez pour les trois prochains matchs des Diables, mercredi en amical face à la Suisse puis contre l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre) mais l'ailier du Real Madrid, qui revenait de blessure, est en quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus.

"Eden va bien, il ne présente pas de symptômes", a déclaré Thorgan Hazard lundi en visioconférence depuis Tubize, où les Diables ont entamé la préparation de leurs prochaines rencontres. "Il se sent bien, il est en bonne santé mais malheureusement, il n'est pas avec nous parce qu'il est positif".

Cela fait un an et le match conte Chypre (6-1) du 19 novembre 2019 que les frères Hazard n'ont plus joué ensemble en équipe nationale.

"Il doit se sentir un peu mal", dit Thorgan Hazard. "Etre contrôlé positif a été une mauvaise surprise pour lui. Pour l'instant, il est chez lui en quarantaine. Il n'a pas de chance pour le moment. Il était revenu de blessure et maintenant voilà le coronavirus, qui l'écarte deux semaines de plus. Il ne peut rien y faire. Il doit juste attendre, faire attention pour sa famille et quand il reviendra, j'espère qu'il sera OK et qu'il pourra jouer tous les matches comme avant, comme quand il était en Angleterre. Il jouait alors tous les trois jours et il n'avait rien".

Longtemps blessé, Eden Hazard a repris la compétition le 27 octobre et disputé trois parties de rencontres avec le Real Madrid, contre Mönchengladbach (20 minutes, 2-2), Huesca (le 31 octobre, 60 minutes, 4-1) et Inter Milan (le 3 novembre, 64 minutes, 3-2), avant d'être testé positif au Covid-19.

"Je pense qu'il manque tant à la Belgique qu'au Real", estime Thorgan Hazard. "Eden est un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe est meilleure quand il est là. Le Real a perdu ses derniers matchs et les Diables ont aussi été battus le mois dernier, mais on a besoin qu'Eden soit à 100%. Je ne pense pas qu'il pourra venir cette fois-ci, à moins qu'il ait subi un test positif alors qu'il était négatif. Beaucoup de gens ne comprennent rien à ce virus".

