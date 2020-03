Dortmund l'a emporté 1-2 sur le terrain de Mönchengladbach samedi lors de la 25e journée de Bundesliga avec notamment un but de Thorgan Hazard qui a été remplacé après 83 minutes. Axel Witsel, lui, a joué les 90 minutes.

Pour fêter son grand retour à Mönchengladbach après son transfert vers Dortmund l'été dernier, Thorgan Hazard n'avait besoin que de huit minutes pour ouvrir le score d'une frappe enroulée du pied gauche. Un but que le Diable Rouge ne fêtait pas, par respect pour ses anciennes couleurs. Gladbach rétablissait cependant l'égalité en début de deuxième période via Stindl (50e). Dortmund reprenait finalement le dessus et Hakimi inscrivait le but de la victoire à vingt minutes du terme.

GOOOAL | Quel but splendide de Thorgan Hazard ! 😍



0️⃣-1️⃣ #BMGBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/9szFpYQrT6 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 7, 2020

Thorgan Hazard a été remplacé à la 83e minute et Axel Witsel a joué l'intégralité de la rencontre. Au classement, Dortmund (51 points) met la pression sur le Bayern (52 points), leader, qui reçoit Augsburg. Mönchengladbach reste calé à la cinquième place avec 46 points.

En Angleterre, Tottenham, avec Vertonghen et Alderweireld qui ont joué l'ensemble de la partie, a été accroché sur la pelouse de Burnley (1-1). Wood avait ouvert le score pour les locaux (13e) avant que Dele Alli n'égalise sur penalty (50e). Les Spurs (41 points) stagnent à la huitième place mais restent à deux points de la cinquième place occupée par Wolverhampton. Burnley (39 points) partage la dixième place avec Crystal Palace.

Pour fêter son grand retour à Mönchengladbach après son transfert vers Dortmund l'été dernier, Thorgan Hazard n'avait besoin que de huit minutes pour ouvrir le score d'une frappe enroulée du pied gauche. Un but que le Diable Rouge ne fêtait pas, par respect pour ses anciennes couleurs. Gladbach rétablissait cependant l'égalité en début de deuxième période via Stindl (50e). Dortmund reprenait finalement le dessus et Hakimi inscrivait le but de la victoire à vingt minutes du terme.Thorgan Hazard a été remplacé à la 83e minute et Axel Witsel a joué l'intégralité de la rencontre. Au classement, Dortmund (51 points) met la pression sur le Bayern (52 points), leader, qui reçoit Augsburg. Mönchengladbach reste calé à la cinquième place avec 46 points. En Angleterre, Tottenham, avec Vertonghen et Alderweireld qui ont joué l'ensemble de la partie, a été accroché sur la pelouse de Burnley (1-1). Wood avait ouvert le score pour les locaux (13e) avant que Dele Alli n'égalise sur penalty (50e). Les Spurs (41 points) stagnent à la huitième place mais restent à deux points de la cinquième place occupée par Wolverhampton. Burnley (39 points) partage la dixième place avec Crystal Palace.