Thorgan Hazard a indiqué dimanche avoir un accord avec le Borussia Dortmund, où évolue Axel Witsel, pour y jouer la saison prochaine, a-t-il indiqué à VTM Nieuws. Le contrat d'Hazard avec le Borussia Mönchengladbach arrive à échéance la saison prochaine.

"Il me reste un an de contrat et j'ai déjà dit que j'aimerais bien passer à une nouvelle étape dans ma carrière, découvrir autre chose", a expliqué Hazard, 26 ans. "On attend que les clubs se mettent d'accord. Souvent cela prend du temps, c'est comme ça, ce sont les négocations. Il y a des négociations. J'ai parlé avec Dortmund. C'est aux clubs à se mettre d'accord. Moi je suis d'accord avec eux. Ce n'est plus à moi de choisir, je laisse faire ça à mon père, qui est mon agent, et aux clubs."

En cinq saisons en Bundesliga avec 'Gladbach', le Diable Rouge a disputé 144 matches au cours desquels il a inscrit 30 buts et délivré 34 passes décisives.