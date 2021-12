L'entraîneur allemand de Chelsea a réagi aux propos de son attaquant belge dans une interview accordée à Sky Sports Italia.

Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a réagi aux propos de Romelu Lukaku qui avait déclaré dans une interview à Sky Sports Italia qu'il n'était "pas heureux" à Chelsea. "Cela crée beaucoup de bruit et nous n'avons pas besoin de cela en ce moment", a confié Tuchel vendredi en conférence de presse.

Jeudi, Romelu Lukaku s'était confié sur sa situation à Chelsea dans une interview accordée à Sky Sports Italia. "Je ne suis pas heureux de la situation mais je suis quelqu'un de travailleur et je ne dois pas abandonner", avait déclaré 'Big Rom'. "Mais je ne suis pas satisfait de la situation, c'est normal. Je pense que le coach a choisi de jouer dans un autre système, je dois juste ne pas baisser les bras, continuer à travailler et être professionnel."

"Je suis surpris car je ne le vois pas malheureux. Nous allons en discuter ouvertement avec Romelu, à l'abri des regards, pour voir ce qu'il a voulu dire. Dans une interview, surtout d'un grand joueur, les phrases sont parfois sorties de leur contexte pour faire les gros titres", a ajouté Tuchel. Chelsea occupe actuellement la 2e place en Premier League avec 42 points avant de recevoir Liverpool, 3e avec 41 points et un match de moins, dimanche à Stamford Bridge (17h30).

