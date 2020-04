Thomas Meunier se rapprocherait du Borussia Dortmund

Le quotidien sportif espagnol AS a annoncé lundi que les chances de voir Thomas Meunier arriver au Borussia Dortmund étaient de plus en plus élevées. Le Diable Rouge arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain et sera donc libre de choisir sa destination à l'issue de la saison.

© iStock