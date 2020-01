Thomas Meunier ne jouera sans doute pas le match de championnat que son club du PSG doit négocier à Monaco mercredi, a annoncé son entraîneur l'Allemand Thomas Tuchel mardi lors du traditionnel point presse d'avant-match.

"Nous sommes presque sûrs qu'il va nous manquer Juan Bernat, Marquinhos et Thomas Meunier, ce sont des petites choses pas très graves, mais ce n'est pas le moment de prendre des risques. On a encore un entraînement, on va voir, mais il est normal après un match intensif d'avoir des tensions musculaires. Ils ont pris des coups. Ces trois-là vont manquer, mais les autres sont disponibles", a expliqué Tuchel. Le défenseur des Diables Rouges avait joué les 90 minutes de la rencontre du PSG... face à Monaco (3-3) déjà, disputée dimanche en clôture de la 20e journée du championnat de France.

Le rendez-vous mercredi est un match d'alignement de la 15e journée de Ligue 1.

