Thomas Meunier a l'intention d'aller au bout de son contrat au PSG, qui expire à la fin de la saison prochaine, a-t-il indiqué lundi à Belga lors de la présentation de son projet Play It Art au stade Constant Vanden Stock d'Anderlecht.

"C'est simple: je suis encore sous contrat", déclare Thomas Meunier. "Ils connaissent mes intentions, qui sont de rester au club. Je veux aller au bout de mon contrat, s'il n'y a pas de prolongation. La décision est entre leurs mains mais j'aimerais rester à Paris. S'ils veulent encore de moi -disons le comme ça- je serai encore un joueur du PSG la saison prochaine. Dans le cas contraire, nous devrons trouver une solution".

Le défenseur belge est passé du FC Bruges au PSG après l'Euro 2016. Il est sous contrat jusque juin 2020 au Parc des Princes. Sa valeur est estimée à 30 millions d'euros, mais le Diable Rouge étant dans sa dernière année de contrat, son prix pourrait baisser. En outre, si le PSG ne prolonge pas le contrat de Meunier, celui-ci pourra quitter le club gratuitement l'année prochaine. Plusieurs clubs anglais, comme Manchester United et Arsenal, seraient intéressés par les services du joueur de 27 ans.

Manchester United ou Arsenal? "Vous en savez plus que moi!"

"Je lis tout cela dans les journaux. Vous en savez donc plus que moi (rires)", dit Thomas Meunier. "Ce sont de beaux clubs et c'est très intéressant. Les joueurs du PSG ont le niveau pour jouer dans beaucoup d'autres clubs. On verra bien. J'ai envie de rester à Paris, mais si je dois aller dans un autre club, je partirai".

Meunier jouera ses deux derniers matches d'une longue saison avec les Diables Rouges faciaux Kazakhstan et l'Ecosse. "Cela allait bien jusqu'en janvier, mais ensuite j'ai eu plusieurs blessures pendant trois mois", raconte Meunier. "Je n'ai pas l'habitude d'être blessé et cela me pose problème. Je me sens mieux depuis plusieurs semaines et j'ai retrouvé le rythme. Je n'avais qu'une chose en tête: être prêt pour l'équipe nationale. Je me réjouis de retrouver les Diables mardi".