Le Borussia Dortmund sera privé de Thomas Meunier face à la Lazio Rome mercredi en Ligue des Champions. Le Diable Rouge s'est blessé au mollet samedi contre Cologne.

Meunier, 29 ans, a été remplacé par Thorgan Hazard à la mi-temps du match contre Cologne (1-2) comptant pour la 9e journée de Bundesliga.

Emre Can (cheville) et Raphael Guerreiro (blessure musculaire) sont quant à eux incertains pour la réception des Romains.

En tête du groupe F avec 9 points, Dortmund n'a besoin que d'un point mercredi pour se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. La Lazio est 2e avec 8 points, devant le Club Bruges (4) et le Zenit Saint-Petersbourg (1).

