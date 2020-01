Thomas Didillon, prêté jusqu'au terme de la saison par Anderlecht, doit régler le problème de gardien à Genk. Le club champion de Belgique dispose aussi d'une option d'achat pour le Français de 24 ans. "Je ne pouvais pas dire non au club", a déclaré mardi Didillon, qui n'exprime pas de rancune par rapport à Anderlecht. "Il ne s'agit pas de vengeance, mais plutôt d'avoir faim et de prouver que j'ai les qualités nécessaires pour jouer dans ce genre d'équipes."

Maarten Vandevoordt était depuis début décembre le gardien de Genk. Il avait pris la place de Gaëtan Coucke, devenu numéro un après la grave blessure au tendon d'Achille de Danny Vukovic. Vandevoordt, 17 ans, s'est blessé à son tour à l'entraînement, au coude, et est sur le carreau plusieurs mois.

Pour le remplacer, Genk a jeté son dévolu sur Didillon. "En tant que jeune gardien, je dois jouer", a expliqué le gardien de 24 ans. "Je devais réfléchir à ma carrière. Genk a une identité spéciale en Belgique et il n'y pas un seul joueur qui n'aimerait pas jouer pour un tel club. C'est un club très structuré et il y a une ambiance positive dans le vestiaire, avec des joueurs qui veulent s'entraider. J'ai déjà ressenti que dans ce groupe, tout le monde se pousse mutuellement à aller de l'avant."

Didillon avait été recruté de Metz par Anderlecht en juin 2018. Il s'était révélé comme une valeur sûre des Bruxellois la saison passée. Cette saison, il avait commencé comme titulaire avant de voir Anderlecht recruter Hendrik Van Crombrugge d'Eupen.

