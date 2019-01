Thierry Henry suspendu par l'AS Monaco

"L'AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d'entraineur de l'équipe première Thierry Henry à compter de ce jour et en attente d'une décision définitive. Franck Passi assurera l'entrainement du groupe professionnel ce vendredi", indique le club sur son site internet. Franck Passi avait été nommé adjoint le mois dernier.

Thierry Henry avait quitté son poste d'adjoint de Roberto Martinez en équipe nationale belge pour remplacer Leonardo Jardim à la tête de Monaco le 13 octobre dernier. Mais le retour de l'ex-international français dans son ancien club n'a pas permis aux Monégasques de renouer avec le succès: le club de Youri Tielemans et Nacer Chadli est 19e et avant-dernier de la Ligue 1 avec 15 points en 21 matches, 1 de plus que la lanterne rouge Guingamp. Au final, l'ASM de Thierry Henry n'a remporté que deux matches de Ligue 1, à Caen (1-0) et Amiens (2-0), pour sept défaites et deux nuls.

Monaco reste sur deux revers à domicile: une défaite 1-3 face à Metz, un club de Ligue 2, synonyme d'élimination en 16e de finale de la Coupe de France mardi, et une raclée 1-5 face à Strasbourg le weekend dernier en championnat. Tendu ces derniers temps, Henry s'était emporté contre l'arbitrage vidéo et avait dû présenter des excuses à un joueur de Strasbourg, Kenny Lala, pour l'avoir insulté.

Monaco a en outre été éliminé de la Ligue des champions, s'inclinant notamment 0-4 face au FC Bruges le 6 novembre dernier.