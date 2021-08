Il avait déjà effectué un "dépannage" lors du dernier Euro. Cette fois, son engagement sera sur un plus long terme.

Le Français Thierry Henry, de retour dans le staff technique des Diables Rouges à l'aube du dernier Euro 2020, va continuer l'aventure, de manière permanente, avec l'équipe nationale belge masculine de football jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), a annoncé l'Union belge lundi.

UPDATE: Thierry Henry joins our staff permanently until after the 2022 #WorldCup. 🙌 #DEVILTIME pic.twitter.com/y82rYizapC — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 30, 2021

L'ancien attaquant international français était revenu le 30 mai dernier, occupant la fonction de T3 de Roberto Martinez, le T2 restant l'Écossais Shaun Maloney.

Henry, 44 ans, avait déjà été l'assistant du sélectionneur Roberto Martinez entre 2016 et 2018. Il avait quitté son poste quelques mois après la Coupe du monde, pour devenir entraîneur de l'AS Monaco. Une première expérience comme entraîneur principal qui n'avait duré que trois mois.

Henry avait ensuite dirigé l'Impact Montréal entre novembre 2019 et février 2021. Comme joueur, Henry a évolué à l'AS Monaco, à la Juventus, à Arsenal, au FC Barcelone et aux New York Red Bulls. Il avait raccroché ses crampons en 2015. Avant d'intégrer le staff des Diables Rouges, il s'était occupé des jeunes d'Arsenal entre janvier 2015 et août 2016.

