Véritable dernier rempart du Real Madrid, Thibaut Courtois a multiplié les arrêts décisifs, mercredi soir sur le terrain de Liverpool en quartde finale retour de la Ligue des Champions. Sa nouvelle clean-sheet (0-0), la 16e en 41 matches cette saison, a permis aux Madrilènes d'être qualifiés pour la 30e demi-finale européenne de leur histoire.

"On a souffert", a reconnu à sa sortie de terrain le portier des Diables Rouges. "On a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas de supporters ce soir à Anfield. En première mi-temps, nous avons eu difficile d'assurer la possession du ballon et de créer quelque chose. Le but en seconde mi-temps a été de survivre. Ce ne fut pas notre meilleur match, mais on vient d'aligner des matches difficiles contre Liverpool et Barcelone. J'ai effectué quelques arrêts aux moments importants. On a essayé de marquer en contres, mais Alisson a sauvé son but", a-t-il ajouté.

En demi-finales, Le Real sera opposé à Chelsea. Il s'agira de retrouvailles pour Courtois qui y brilla avant d'être prêté à l'Atletico, puis encore avant de rejoindre le Real en août 2018 et mais aussi pour Eden Hazard, actuellement en convalescence, qui fut la star des Blues avant son transfert record à Madrid en juillet 2019.

"On a souffert", a reconnu à sa sortie de terrain le portier des Diables Rouges. "On a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait pas de supporters ce soir à Anfield. En première mi-temps, nous avons eu difficile d'assurer la possession du ballon et de créer quelque chose. Le but en seconde mi-temps a été de survivre. Ce ne fut pas notre meilleur match, mais on vient d'aligner des matches difficiles contre Liverpool et Barcelone. J'ai effectué quelques arrêts aux moments importants. On a essayé de marquer en contres, mais Alisson a sauvé son but", a-t-il ajouté. En demi-finales, Le Real sera opposé à Chelsea. Il s'agira de retrouvailles pour Courtois qui y brilla avant d'être prêté à l'Atletico, puis encore avant de rejoindre le Real en août 2018 et mais aussi pour Eden Hazard, actuellement en convalescence, qui fut la star des Blues avant son transfert record à Madrid en juillet 2019.