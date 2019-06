Thibaut Courtois était le seul absent à l'entraînement mercredi, à Tubize, où les Diables Rouges préparent les deux rencontres de qualification à l'Euro 2020 contre le Kazakhstan (samedi 8 juin) et l'Ecosse (mardi 11 juin). Le gardien du Real Madrid souffre de légers problèmes d'estomac, a précisé l'Union belge.

Roberto Martinez avait donc vingt-sept joueurs sous ses ordres pour le deuxième entraînement de la semaine. Mardi, les trois joueurs ayant disputé la finale de la Ligue des Champions samedi passé, à savoir Divock Origi, vainqueur et buteur avec Liverpool, et les joueurs de Tottenham Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, n'avaient pas pris part à l'entraînement collectif, le seul ouvert au public. Tous les trois étaient bien de la partie ce mercredi.

Après avoir battu la Russie (3-1) et Chypre (0-2), les Diables Rouges sont déjà seuls en tête du groupe I. La Belgique terminera la saison par deux matchs à domicile sur papier abordables. Le Kazakhstan a parfaitement débuté ces qualifications en battant l'Écosse 3-0. Les Kazakhs ont ensuite subi une lourde défaite à domicile face à la Russie (0-4). Malgré la victoire 0-2 à Saint-Marin, le revers au Kazakhstan a couté sa place à Alex McLeish (ex-Genk), remplacé par Steve Clarke.