Thibaut Courtois jouera donc la finale de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, il a de nouveau été décisif entre les perches des Merengue.

Thibaut Courtois et le clan madrilène étaient forcément aux anges après la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions au terme d'une rencontre retour spectaculaire face à Manchester City (3-1, après prolongations).

"C'est plus dingue (que les qualifications contre le Paris SG et Chelsea) car ça a duré jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 90e et la 92e minute... Je crois que même à 1-0, on n'était pas très bien jusqu'à la 89e minute. Ils ont encore deux occasions, l'une que Ferland (Mendy) sauve sur la ligne, l'autre que je sauve du pied. Et d'un coup, l'égalisation arrive et on voit qu'ils ont peur. Je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Quand il y a 1-1 et que l'arbitre ajoute six minutes, tu sais que tout est possible."

Et cela s'est vérifié pour les Madrilènes. "En prolongations, on savait qu'on était mieux qu'eux, qu'on avait le momentum. Tout le monde a tout donné, on savait qu'on pouvait gagner ce match. C'est incroyable. Déjà, être champion d'Espagne avec Madrid samedi et maintenant, vivre ça... C'est pour ça qu'on est joueur de foot. On rêve de clubs comme ça pour vivre des moments comme ça."

Le coach du Real était, lui aussi, euphorique. "La vidéo que j'ai montrée avant de monter sur la pelouse, c'était une vidéo de toutes les remontées qu'on a déjà fait cette saison, qui sont au nombre de huit. Et la vidéo terminait avec le message suivant : +Il en manque une+. Et on a réussi. La grandeur de ce club c'est qu'il ne te laisse jamais baisser les bras. Quand tout paraît perdu, il te donne la force de continuer, de lutter, d'y croire", a commenté Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

Le Real Madrid affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions le 28 mai prochain au Stade de France.

