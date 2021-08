Le club madrilène l'a annoncé dans un communiqué officiel.

Thibaut Courtois a prolongé son bail avec le Real Madrid jusqu'en 2026. C'est ce qu'a annoncé le clubmerengue dans un communiqué de presse ce lundi. Le gardien des Diables rouges qui disputait son 100e match en Liga ce week-end pour le club de la capitale espagnole est arrivée en 2018 en provenance de Chelsea.

Thibaut Courtois, 29 ans, a commencé sa carrière à Genk où il a été champion de Belgique dès la première année en disputant les 40 matches de la saison.

Il a ensuite été transféré à Chelsea qui l'a prêté pendant trois saisons à l'Atlético Madrid. Chez les Colchoneros, il a disputé 154 matches remportant la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe en 2012. En 2013, il remportait la Coupe d'Espagne et enfin la Liga en 2014.

Lors de l'été 2014, il revient à Chelsea où il reprend le poste de numéro à Petr Cech. Il dispute 154 matches en quatre saisons et remporte deux fois le championnat d'Angleterre (2015 et 2017), ainsi que la FA Cup en 2018.

Après un Mondial en Russie où il est élu meilleur gardien du tournoi, Thibaut Courtois retourne à Madrid où il s'engage avec le Real Madrid pour six ans et un montant de 40 millions d'euros. La première saison n'est pas une franche réussite et il s'affirmera lors de la seconde avec la consolidation de son statut de numéro bien aidé par le départ de Keylor Navas à Paris.

Depuis qu'il évolue entre les perches de la Casa Blanca, Courtois a disputé 128 matches, remporté un mondial des clubs et une Supercoupe européenne en 2018 ainsi qu'une Liga en 2020. Cette année là, il s'est aussi vu décerner le trophée Zamora du meilleur gardien de la compétition, prix qu'il avait déjà remporté par deux fois à l'Atlético (2013 et 2014).

En équipe nationale, il a disputé 88 matches dont deux Coupes du Monde (2014 et 2018), ainsi que deux Euros (2016 et 2021). Initialement lié jusqu'en 2024 au Real Madrid, il poursuit donc son histoire d'amour pour deux années supplémentaires.

Courtois s'est employé pour la première de la saison contre le Deportivo Alavès. © iStock

Un rêve de gosse et de Ligue des Champions

"Ce n'est pas un secret, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid est en tête de ma liste", a écrit Thibaut Courtois sur son site lundi à l'annonce de la prolongation de son contrat avec le club espagnol jusqu'en 2026.

Après trois années passées au Real, le gardien des Diables Rouges a fait le choix de prolonger une collaboration déjà assurée jusqu'en 2024. Deux années de plus sont ainsi venues s'ajouter au contrat. Une évidence pour Thibaut Courtois qui voit là "la récompense des efforts" effectués jusqu'ici. "Ma famille et mes amis m'ont demandé récemment où j'aimerais jouer ces prochaines années. Ma réponse est restée la même que quand j'étais petit garçon: au Real Madrid", a confié Thibaut Courtois. "Ajouter deux ans de plus sous ce maillot rend mon rêve d'enfant encore plus doux. J'adore faire partie du Real Madrid. C'est un véritable honneur. Le Real est ma maison et je suis reconnaissant d'être accueilli ici chaleureusement. Cette prolongation de contrat, c'est une récompense de mes efforts ici et cela m'encourage à travailler encore plus dur et à tout donner pour le meilleur club du monde".

Thibaut Courtois, vainqueur d'une Coupe du monde des Clubs en 2018, champion d'Espagne avec le Real en 2020 et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne ensuite, veut gagner d'autres trophées encore. "Ce n'est pas un secret de dire que gagner la Ligue des Champions avec le Real est en tête de ma liste. Ma promesse est de commencer chaque match comme s'il y avait un trophée en jeu. Le club et les supporters le méritent. Le Real a déjà une vitrine de trophée bien remplies. Je serais très fier de pouvoir dire que moi et mes coéquipiers avons permis d'en ramener encore quelques uns".

Thibaut Courtois a prolongé son bail avec le Real Madrid jusqu'en 2026. C'est ce qu'a annoncé le clubmerengue dans un communiqué de presse ce lundi. Le gardien des Diables rouges qui disputait son 100e match en Liga ce week-end pour le club de la capitale espagnole est arrivée en 2018 en provenance de Chelsea. Thibaut Courtois, 29 ans, a commencé sa carrière à Genk où il a été champion de Belgique dès la première année en disputant les 40 matches de la saison.Il a ensuite été transféré à Chelsea qui l'a prêté pendant trois saisons à l'Atlético Madrid. Chez les Colchoneros, il a disputé 154 matches remportant la Ligue Europa et la Supercoupe d'Europe en 2012. En 2013, il remportait la Coupe d'Espagne et enfin la Liga en 2014.Lors de l'été 2014, il revient à Chelsea où il reprend le poste de numéro à Petr Cech. Il dispute 154 matches en quatre saisons et remporte deux fois le championnat d'Angleterre (2015 et 2017), ainsi que la FA Cup en 2018.Après un Mondial en Russie où il est élu meilleur gardien du tournoi, Thibaut Courtois retourne à Madrid où il s'engage avec le Real Madrid pour six ans et un montant de 40 millions d'euros. La première saison n'est pas une franche réussite et il s'affirmera lors de la seconde avec la consolidation de son statut de numéro bien aidé par le départ de Keylor Navas à Paris.Depuis qu'il évolue entre les perches de la Casa Blanca, Courtois a disputé 128 matches, remporté un mondial des clubs et une Supercoupe européenne en 2018 ainsi qu'une Liga en 2020. Cette année là, il s'est aussi vu décerner le trophée Zamora du meilleur gardien de la compétition, prix qu'il avait déjà remporté par deux fois à l'Atlético (2013 et 2014). En équipe nationale, il a disputé 88 matches dont deux Coupes du Monde (2014 et 2018), ainsi que deux Euros (2016 et 2021). Initialement lié jusqu'en 2024 au Real Madrid, il poursuit donc son histoire d'amour pour deux années supplémentaires. "Ce n'est pas un secret, gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid est en tête de ma liste", a écrit Thibaut Courtois sur son site lundi à l'annonce de la prolongation de son contrat avec le club espagnol jusqu'en 2026. Après trois années passées au Real, le gardien des Diables Rouges a fait le choix de prolonger une collaboration déjà assurée jusqu'en 2024. Deux années de plus sont ainsi venues s'ajouter au contrat. Une évidence pour Thibaut Courtois qui voit là "la récompense des efforts" effectués jusqu'ici. "Ma famille et mes amis m'ont demandé récemment où j'aimerais jouer ces prochaines années. Ma réponse est restée la même que quand j'étais petit garçon: au Real Madrid", a confié Thibaut Courtois. "Ajouter deux ans de plus sous ce maillot rend mon rêve d'enfant encore plus doux. J'adore faire partie du Real Madrid. C'est un véritable honneur. Le Real est ma maison et je suis reconnaissant d'être accueilli ici chaleureusement. Cette prolongation de contrat, c'est une récompense de mes efforts ici et cela m'encourage à travailler encore plus dur et à tout donner pour le meilleur club du monde". Thibaut Courtois, vainqueur d'une Coupe du monde des Clubs en 2018, champion d'Espagne avec le Real en 2020 et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne ensuite, veut gagner d'autres trophées encore. "Ce n'est pas un secret de dire que gagner la Ligue des Champions avec le Real est en tête de ma liste. Ma promesse est de commencer chaque match comme s'il y avait un trophée en jeu. Le club et les supporters le méritent. Le Real a déjà une vitrine de trophée bien remplies. Je serais très fier de pouvoir dire que moi et mes coéquipiers avons permis d'en ramener encore quelques uns".