Le Belge Thibaut Courtois a été testé positif au Covid. Il ne pourra pas disputer le prochain match du Real Madrid dimanche.

Thibaut Courtois a été testé positif au Covid-19, a indiqué mercredi le Real Madrid, qui a également annoncé les tests positifs des milieux de terrain Federico Valverde, et Eduardo Camavinga ainsi que de l'ailier Vinicius Junior.Placés en quarantaine, les quatre joueurs manqueront le prochain match des merengues, dimanche à Getafe."Malgré le respect de toutes les mesures, le dernier contrôle a révélé que j'avais malheureusement contracté le virus", a écrit le gardien des Diables rouges sur Twitter. "Je n'ai aucun symptôme et je suis en auto-isolement selon le protocole. J'espère pouvoir reprendre l'entraînement dès que possible."