Thibaut Courtois quitte le stage des Diables Rouges et retourne au Real Madrid, a annoncé jeudi l'Union belge de football (URBSFA). Après avoir passé des examens médicaux, il n'est pas déclaré "apte" à jouer pour les matches de ce jeudi face à la Côte d'Ivoire, dimanche en Angleterre et mercredi en Islande.

Courtois, 28 ans, avait déjà quitté la sélection pour retourner au Real Madrid lors du précédent rassemblement au mois de septembre. L'Union belge n'avait pas donné de justification après avoir démenti un contrôle positif au coronavirus de son gardien titulaire.

Roberto Martinez, le sélectionneur national, doit donc faire face à un problème de gardiens. En plus de Courtois, Casteels et Van Crombrugge sont également absents de la sélection car ils sont tous les deux devenus papa cette semaine. Le Catalan avait alors fait appel à Davy Roef et Jens Teunckens pour pallier ces deux absences.

Jeudi soir, les Diables Rouges affrontent la Côte d'Ivoire en match amical et Simon Mignolet devrait être titulaire entre les perches. Le gardien du Club de Bruges devrait également suppléer Courtois lors des deux matches de Ligue des Nations en Angleterre dimanche et en Islande mercredi.

Courtois, 28 ans, avait déjà quitté la sélection pour retourner au Real Madrid lors du précédent rassemblement au mois de septembre. L'Union belge n'avait pas donné de justification après avoir démenti un contrôle positif au coronavirus de son gardien titulaire. Roberto Martinez, le sélectionneur national, doit donc faire face à un problème de gardiens. En plus de Courtois, Casteels et Van Crombrugge sont également absents de la sélection car ils sont tous les deux devenus papa cette semaine. Le Catalan avait alors fait appel à Davy Roef et Jens Teunckens pour pallier ces deux absences. Jeudi soir, les Diables Rouges affrontent la Côte d'Ivoire en match amical et Simon Mignolet devrait être titulaire entre les perches. Le gardien du Club de Bruges devrait également suppléer Courtois lors des deux matches de Ligue des Nations en Angleterre dimanche et en Islande mercredi.