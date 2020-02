Thibaut Courtois a été récompensé de sa récente très bonne forme. Le portier du Real Madrid a été élu Joueur du mois de janvier dans le championnat espagnol, devenant le premier Belge à recevoir cette disctinction. La Liga l'a annoncé lundi sur son site officiel.

Courtois, arrivé dans la capitale espagnole en août 2018, dispute une saison pleine avec les troupes de Zinédine Zidane. L'ancien joueur de Genk, de l'Atlético Madrid et de Chelsea a joué 20 rencontres de championnat et est parvenu à garder ses filets intacts à 11 reprises. Son total est de 14 clean sheets en 27 rencontres toutes compétitions confondues.

💜 C O N G R A T S 💜 Thibaut Courtois is the January PLAYER OF THE MONTH in #LaLigaSantander! ✨🔝 Geplaatst door LaLiga op Maandag 10 februari 2020

En janvier, il a d'ailleurs grandement participé aux trois victoires des Madrilènes en sortant des parades décisives contre le FC Séville (2-1) et à Valladolid (0-1).

C'est le premier joueur belge à recevoir cette récompense, décernée depuis septembre 2013. C'est aussi le premier joueur du Real Madrid depuis un certain Cristiano Ronaldo, en mai 2017, à être mis à l'honneur.

A noter que le Diable Rouge, 27 ans, recevra son trophée le 16 février lors du duel entre le Real Madrid et le Celta Vigo.

Avec six distinctions, Lionel Messi et Antoine Griezmann trônent en tête du classement des multiples vainqueurs.

Le Real Madrid, vainqueur 1-4 à Osasuna dimanche, est en tête du championnat après 23 journées et compte trois longueurs d'avance sur son rival du FC Barcelone.

