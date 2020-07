Thibaut Courtois a dédié le 34e titre national du Real Madrid aux supporters. Dans une vidéo sur son média social intitulée "Campeones", le gardien de but de Merengues s'est adressé aux socios du Real vendredi.

"Aux Madridistas, à ceux qui ont connu des défaites. Les temps ont été difficiles", débute Courtois. "Il y avait de la déception, de la frustration, de la colère. Mais il y avait aussi de l'espoir, de la foi et une réelle détermination. J'ai promis que de belles choses suivraient et j'essaie toujours de tenir ma parole. Vous avez continué à y croire. À Madrid. En nous. En moi. C'est le moment de faire la fête. Ce titre appartient aux supporters. Ce titre vous appartient", a ajouté Courtois, tandis qu'une photo de lui apparaît au côté de l'entraîneur Zinédine Zidane.

"Notre récompense est la victoire. Notre récompense est la fierté. Mais surtout, notre récompense est la preuve que la persévérance est payante. Nous avons gagné ensemble. Continuons sur cette voie positive. Hala Madrid", conclut le Diable Rouge.

Courtois, 28 ans, a été l'un des meilleurs titulaires du Real Madrid cette saison. Le Limburgeois a maintenu ses filets inviolés à dix-huit reprises en championnat en 34 rencontres. Surtout après l'interruption imposée par le coronavirus, le numéro 13 du Real s'est montré intraitable. Au cours des dix victoires consécutives du club, Courtois a réussi six "clean sheets" et n'a concédé que 4 buts.

"Aux Madridistas, à ceux qui ont connu des défaites. Les temps ont été difficiles", débute Courtois. "Il y avait de la déception, de la frustration, de la colère. Mais il y avait aussi de l'espoir, de la foi et une réelle détermination. J'ai promis que de belles choses suivraient et j'essaie toujours de tenir ma parole. Vous avez continué à y croire. À Madrid. En nous. En moi. C'est le moment de faire la fête. Ce titre appartient aux supporters. Ce titre vous appartient", a ajouté Courtois, tandis qu'une photo de lui apparaît au côté de l'entraîneur Zinédine Zidane. "Notre récompense est la victoire. Notre récompense est la fierté. Mais surtout, notre récompense est la preuve que la persévérance est payante. Nous avons gagné ensemble. Continuons sur cette voie positive. Hala Madrid", conclut le Diable Rouge. Courtois, 28 ans, a été l'un des meilleurs titulaires du Real Madrid cette saison. Le Limburgeois a maintenu ses filets inviolés à dix-huit reprises en championnat en 34 rencontres. Surtout après l'interruption imposée par le coronavirus, le numéro 13 du Real s'est montré intraitable. Au cours des dix victoires consécutives du club, Courtois a réussi six "clean sheets" et n'a concédé que 4 buts.