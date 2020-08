Le défenseur central international brésilien Thiago Silva, arrivé en fin de contrat avec le Paris SG, a signé pour un an, plus une année en option, pour le club anglais de Chelsea, ont annoncé les Blues vendredi.

"Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de l'équipe enthousiasmante de Frank Lampard et je suis ici pour me battre pour des titres", a déclaré le joueur de presque 36 ans (le 22 septembre), cité dans le communiqué du club.

Meilleur Parisien de la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern (1-0), le 23 août, le Carioca évoluait au PSG depuis l'été 2012. Il avait été recruté à l'époque à l'AC Milan où il venait de jouer deux saisons et demie.

