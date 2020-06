Le milieu de terrain international espagnol Thiago Alcantara souhaite quitter le Bayern Munich, affirment mercredi le quotidien Bild et le site Sport1.

Selon ces deux médias, le joueur de 29 ans n'a pas signé la prolongation de contrat au-delà de 2021, que le club lui a proposée début mai.

Certes, croit savoir Bild, ce milieu créateur se sent bien à Munich, mais il considère que c'est pour lui la dernière chance d'un transfert vers un autre grand club.

Vendredi, l'entraîneur Hansi Flick avait de nouveau affirmé qu'il comptait toujours sur l'Espagnol: "Thiago est un joueur exceptionnel, qui aiderait n'importe quelle équipe. Evidemment j'espère qu'il va continuer à jouer pour nous", avait-il dit.

Blessé à l'aine mi-mai puis opéré, il n'a pas joué la fin de saison. Son retour dans le groupe est envisageable pour la finale de la coupe d'Allemagne le 4 juillet.

Le Bayern affirme n'avoir pour l'instant reçu aucune offre, mais la presse spécule sur un possible intérêt de Liverpool.

Après avoir remporté la Ligue des champions 2011 avec Barcelone, Thiago avait été transféré à Munich en 2013 pour 25 millions d'euros. Il a joué 230 matches pour le club bavarois et remporté sept titres de champion d'Allemagne consécutifs, ainsi que trois coupes d'Allemagne.

