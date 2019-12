À 26 ans, Tessa Wullaert est l'une des têtes de gondole d'une sélection belge en pleine croissance. Mais avant de briller sous le maillot national et à Manchester City, l'attaquante avait passé un cap lors d'un mandat de deux ans au Standard. Retour sur une expérience charnière en bord de Meuse.

À force de diffusions télé, l'image devient de plus en plus familière. Du haut de son mètre 68, les cheveux solidement attachés et brassard au bras, Tessa Wullaert s'apprête à disputer le toss pour le compte des Red Flames. Transférée au coeur de l'été 2018 à Manchester City et capitaine de l'équipe nationale depuis la retraite d' Aline Zeler, la Flandrienne est aujourd'hui l'un des grands noms du foot belge.

