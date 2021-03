Lukasz Teodorczyk a été testé positif au coronavirus et manquera le match d'alignement que Charleroi jouera vendredi face au Club de Bruges, a indiqué le club carolo jeudi.

L'attaquant polonais de 29 ans est loué cette saison à Charleroi par l'Udinese. Il n'a inscrit qu'un but, en Coupe face à Westerlo, en 13 matches depuis son retour en Belgique.

Face aux Gazelles, les Zèbres seront aussi privés de Benavente, Nkuba, Willems, Zajkov et Morioka, blessés.

Charleroi reçoit Bruges vendredi en match d'alignement. La rencontre était initialement prévue le 14 février dernier mais avait été reportée à cause des conditions climatiques et de l'état du terrain au Mambourg.

