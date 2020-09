Britain's got talent. C'est encore plus vrai ces dernières années, où les brillants footeux émergent en Angleterre. Le dernier en date joue à Brighton, est arrière droit et se nomme Tariq Lamptey. Portrait.

Chelsea a bien entamé la nouvelle saison, avec une victoire en apparence facile, 1-3, sur le terrain de Brighton. Mais celles-ci sont trompeuses, car l'équipe Frank Lampard a beau empiler les grands noms, elle n'était pas encore prête et a eu du mal contre les Seagulls. Surtout à cause de l'arrière droit Tariq Lamptey, qui s'est révélé être un fléau pour la défense des Blues avec ses rushes acérés, ses bons centres et sa passe décisive pour le Diable rouge Leandro Trossard.L'Anglais de 19 ans n'est pas un étranger à Londres. Le joueur, dont les racines se situent au Ghana, a porté le maillot des jeunes de Chelsea dès l'âge de sept ans, mais a quitté le club de son coeur pour le sud de l'Angleterre en janvier dernier. Brighton a claqué trois millions d'euros pour Lamptey, dont le contrat expirait en juin de cette année.Cependant, Lampard & Co ne voulaient pas perdre ce prometteur Anglais et plusieurs offres avaient été effectuées pour le conserver grâce à un contrat revalorisé. En décembre, il avait d'ailleurs effectué ses débuts contre Arsenal - et a immédiatement fait impression - mais Lamptey ne voyait pas d'avenir à Chelsea, où il devait rivaliser avec Cesar Azpilicueta et Reece James. Il cherchait plus de minutes de jeu et Brighton était en mesure de les lui offrir. Il a finalement opté pour un transfert définitif et non un prêt, car Lamptey cherchait un nouveau défi.À Brighton, Lamptey a immédiatement percé après l'arrêt-corona, en débutant sept des huit matches suivant ce break. Une fin de saison marquée par une seule passe décisive, encore une fois pour Leandro Trossard. Ce qui fait du Belge le seul joueur à avoir marqué sur un assist de Lamptey. L'arrière droit a tout ce d'un latéral moderne : ultra-rapide (avec une pointe de vitesse à 35km/h mesurée contre Southampton la saison dernière), fin dribbleur (avec neuf dribbles, il était le meilleur sur le terrain contre Chelsea), puissant en duel (personne n'en a livré plus que lui lors du match contre Chelsea) et fort dans la récupération du balle (il a gratté sept ballons contre Chelsea). La prochaine étape pour Lamptey ? Devenir plus décisif pour son équipe, en distribuant plus des passes dé', tout en s'offrant l'un ou l'autre but à l'occasion. Avec une moyenne de 1,5 tir par match, il est sans doute encore un peut rop timoré.Lamptey pourrait bien devenir la prochaine star de la sélection anglaise, mais y a-t-il une place pour lui chez les Three Lions ? Avec Aaron Wan-Bissaka (Manchester Unired), Kieran Trippier (Atlético de Madrid), Kyle Walker (Manchester City) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool), la concurrence à son poste est féroce. Lamptey peut toutefois encore choisir le Ghana, car il n'a pas encore sélection au compteur. Le jeune homme est bien né en Angleterre, mais ses parents sont issus de ce pays de l'ouest de l'Afrique et lui-même aurait de la sympathie pour les Black Stars, l'équipe nationale du pays.À Chelsea, certains fans se rendent bien compte qu'avec Lamptey, un autre grand talent a filé pour un prix ridicule. Et ils savent de quoi ils parlent, eux qui ont vu, entre autres, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Mo Salah, jugés insuffisants chez les Blues, partir par la petite porte avant de devenir des stars mondiales.Des supporters ont donc appelé le club à le racheter tant qu'il est encore bon marché. On a même parlé d'une clause de rachat de quatre millions d'euros, mais cela s'est avéré faux. Si Chelsea veut le ramener au bercail, il sera obligé de mettre la main au portefeuille, car sur le site de Transfermarkt, Lamptey vaut déjà huit millions d'euros. Et cela ne fera qu'augmenter s'il continue à jouer aussi bien.