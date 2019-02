Tadic : "L'Ajax a toujours été mon club favori"

Dusan Tadic à propos...

...de son départ de Southampton pour l'Ajax : "De tous temps, l'Ajax a été mon club favori. Dès le moment où mon agent m'a signalé que l'Ajax était l'un des clubs intéressés, en fin de saison dernière, tout est devenu très clair dans ma tête. Je lui ai dit: ce sera l'Ajax ou rien. J'ai reçu des propositions de toutes sortes de pays, mais je n'ai rien voulu entendre."

...de Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong : "Frenkie et Matthijs sont amazing. Ils ont tellement de qualités. Ils savent tout faire avec un ballon, ils sont polyvalents également, très forts tactiquement et très intelligents. Il n'est pas nécessaire de les motiver, ils trouvent la motivation eux-mêmes. Je suis sûr qu'ils iront très loin."

...de son entente avec Hakim Ziyech : "Pour moi, il est un footballeur dans toute sa pureté, un amateur au sens propre du terme. Mais ne vous méprenez pas, il travaille continuellement pour devenir encore meilleur. Avec Hakim, le courant est directement bien passé. Il suffisait d'un regard pour comprendre ce que l'autre allait faire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Au FC Twente, j'avais la même relation avec Nacer Chadli. Lui aussi est un magnifique joueur. Je suis content que Hakim soit resté à l'Ajax et que nous pouvons chaque semaine jouer ensemble."

...de la Champions League : "Aux Pays-Bas, nous avons tout à perdre, mais en Europe, beaucoup à gagner. Difficile de dire jusqu'où nous pouvons aller en Ligue des Champions, mais aucun club n'apprécie de nous affronter. Pas même les plus grands. Nous avons fait forte impression, ces derniers mois, en Ligue des Champions, et nous sommes capables de beaucoup de choses. C'est bien. Et c'est exactement ce que j'attendais lorsque j'ai décidé de revenir aux Pays-Bas. "

Par Freek Jansen

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Dusan Tadic dans votre Sport/Foot Magazine