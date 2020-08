À la fête en Champions League, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. On fait le point avec Swann Borsellino, notre consultant d'outre-Quiévrain.

Le PSG va-t-il une fois de plus écraser la concurrence ?

Évidemment que oui, même si je pense sincèrement que la Ligue 1 dans son cru 2020-2021 sera meilleure et plus concurrentielle que ces dernières années. Il y a une plus grosse densité à tous les niveaux. Il va y avoir Lyon qui sera privé de Coupe d'Europe et va pouvoir tout miser sur le championnat, Monaco, qui a urgence de résultats vu les investissements récents et l'arrivée de Niko Kovac, Marseille qui sera inévitablement au rendez-vous, des équipes comme Lille, Nice, ou Rennes qui va découvrir la Ligue des Champions et qui aura toutes les raisons d'être ambitieux. Bref, un beau plateau pour se disputer les accessits, mais sans doute aucune équipe susceptible de mettre à mal la domination parisienne. Parce qu'il n'y a pas une équipe du calibre du Monaco de 2017 qui pouvait compter sur des joueurs de la trempe de Bernardo Silva, Kylian Mbappé ou Fabinho. Une deuxième équipe de ce calibre-là, la Ligue 1 n'en a pas.

Quelles peuvent être les bonnes surprises de la saison ?

Les plus malins, ça a été Nice. Parce que dans un pays comme la Belgique, personne n'est sans savoir que le club azuréen peut compter sur un investisseur de choix également actif dans le vélo : Ineos. Et que l'OGC a enchaîné les bons coups sur le mercato. Je crois pas mal en des joueurs comme Amine Gouiri (20 ans), chipé à Lyon, Rony Lopes de Lille ou Hassane Kamara de Reims. Voire dans le rapatriement de Morgan Schneiderlin. Le club peut aussi compter sur de bons jeunes ambitieux, comme Hicham Boudaoui et quelques valeurs sûres avec Wylan Cyprien, Youcef Atal ou Kasper Dolberg. En gros, si je suis Belge et que je veux supporter une équipe française cette saison tout en me montrant un peu anticonformiste, je supporte l'OGC Nice. Une équipe assez sexy, avec un projet différent de celui du PSG.

Jonathan David va-t-il mettre la Ligue 1 à ses pieds ?

Je crois que la question est volontairement provocatrice parce qu'en dépit des moqueries dont la Ligue 1 est souvent la cible et de la saison relativement exceptionnelle qu'a dégainé Victor Osimhen, le championnat de France est très difficile. Et encore un peu plus pour les attaquants sans doute. Il y en a eu quelques-uns, parfois plus expérimentés que Jonathan David, qui sont arrivés en Ligue 1 après une super saison dans un autre championnat et qui ont peiné pour leur première année. Ou du moins eu besoin d'une période d'adaptation. Attention, je suis un grand fan de Jonathan David, je trouve que c'est un super joueur, mais je pense qu'il ne faudra pas lui mettre l'étiquette de son prix sur ses premiers mois de Ligue 1. Parce qu'il va devoir se faire à une nouvelle équipe, à un nouveau championnat et à des défenseurs qui seront parfois aussi rapide que lui, plus physique aussi. En vrai, je suis sûr qu'il a le niveau, qu'il va être une des bonnes découvertes de la saison pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais je serais surpris qu'il colle 25 buts et douze passes décisives pour sa première année.

