Andres Ismael Cunha Soca Vargas, l'arbitre uruguayen de la rencontre entre l'Argentine et le Brésil (0-0), et le VAR Esteban Daniel Ostojich Vega ont été suspendus mercredi pour avoir commis de graves erreurs pendant cette rencontre de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 dans la Zone Sud-Américaine disputée mardi.

La Conmebol, l'instance dirigeante du football sud-américain, a prononcé des suspensions "pour une durée indéterminée". Le sélectionneur du Brésil, notamment, avait affirmé qu'il était "impossible" pour Esteban Daniel Ostojich Vega de ne pas voir le coude de Nicolas Otamendi sur Raphinha, la bouche pourtant ensanglantée.

Dans son communiqué, la Conmebol a estimé que "la performance de l'arbitre principal Andres Ismael Cunha Soca Vargas et du VAR Esteban Daniel Ostojich Vega ont été analysées techniquement concluant qu'ils ont commis des "erreurs graves et manifestes".

Ce coup de coude de Nicolas Otamendi équivalait à une "conduite violente" selon la Conmebol.

