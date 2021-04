Eden Hazard a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid. Le club madrilène a publié vendredi des photos de l'entraînement du jour où l'on peut apercevoir le capitaine des Diables Rouges.

Hazard, 30 ans, s'était blessé au psoas il y a deux semaines après être revenu d'une blessure musculaire à la cuisse gauche encourue fin janvier. Une opération avait été évoquée pour enlever la plaque en métal à la cheville du Brainois, qui serait à l'origine de ses nombreuses blessures, mais une période de repos a été privilégiée.

Le retour du Diable Rouge avec les Merengue arrive plus rapidement que prévu. Selon le journal Marca, Hazard pourra déjà intégrer le groupe pour affronter Liverpool mardi en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

"Nous n'allons rien forcer", a déclaré l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse. "Nous n'avons pas de plan avec lui et nous verrons quand il sera à 100%. Ce sera peut-être dans trois jours mais si cela dure dix jours, c'est aussi acceptable pour nous. Nous sommes déjà heureux que cela va mieux avec lui."

Pas épargné par les blessures et touché par le coronavirus, Hazard n'a joué que 14 rencontres pour le Real Madrid cette saison et a inscrit trois buts : deux en championnat et un en Ligue des Champions.

