Il succède à Christophe Galtier qui est parti pour Nice. Vainqueur de la Coupe de France avec Guingamp en 2014, Gourvennec n'a pas vraiment confirmé ses bons débuts comme coach et sa désignation surprend alors que Lille jouera la Ligue des Champions cette saison.

Jocelyn Gourvennec a été nommé lundi entraîneur de Lille, le club champion de France. Il succède à Christophe Galtier, qui a quitté le club après le titre conquis en mai dernier pour entraîner Nice.

Ancien joueur notamment de Rennes, Nantes et Marseille, Gourvennec, 49 ans, a commencé sa carrière d'entraîneur à La Roche Vendée en 2008. En 2010, il a pris la tête de Guingamp, avec qui il a remporté la Coupe de France 2014. De juillet 2016 à janvier 2018, il a dirigé Bordeaux avant de revenir à Guingamp entre novembre 2018 et mai 2019, atteignant la finale de la Coupe de la Ligue.

"OBSESSION DE LA PERFORMANCE"

" Jocelyn Gourvennec est un entraîneur reconnu pour sa force de travail, son ambition et son obsession de la performance. Autant de valeurs essentielles et partagées avec le LOSC" , se réjouit le club nordiste dans un communiqué. Gourvennec rejoindra directement les Pays-Bas, où les Dogues commenceront leur stage de présaison.

La désignation de Jocelyn Gourvennec a surpris plus d'un observateur en France, certains n'hésitant pas à qualifier ce choix de low cost étant donné que des noms plus ronflants comme ceux de Claudio Ranieri, Lucien Favre, Thiago Motta, Laurent Blanc ou Patrick Vieira. Les statistiques peu glorieuses de Gourvennec à la tête de Guingamp lors de la saison 2018-19 ont d'ailleurs été ressorties sur les réseaux sociaux. Le club breton, que Gourvennec avait mené à la victoire en Coupe de France en 2014, est d'ailleurs descendu en Ligue 2 à la fin de cette saison dirigée par Gourvennec.

4 - Jocelyn Gourvennec lors de sa dernière saison sur un banc de Ligue 1, en 2018/19 avec Guingamp :



25 matches

4 victoires

8 nuls

13 défaites



19 buts marqués

40 encaissés



LOSC ? pic.twitter.com/r7YmcJZClG — OptaJean (@OptaJean) July 5, 2021

Le 23 mai dernier, Lille a remporté un quatrième titre de champion de France, dix ans après celui conquis avec Eden Hazard.

