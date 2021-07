Konami, l'éditeur de jeux video japonais est aussi l'un des partenaires de son club le FC Barcelone.

L'éditeur de jeux video japonais Konami a décidé mercredi de rompre son contrat d'ambassadeur avec l'attaquant français Antoine Griezmann à la suite de la publication de la vidéo d'Ousmane Dembélé se moquant du physique et de la langue d'employés d'un hôtel au Japon en 2019, et dans laquelle Griezmann apparaît.

"Nous avions annoncé qu'Antoine Griezmann serait notre ambassadeur Yu-Gi-Oh!, mais à la lumière des évènements récents, nous avons décidé d'annuler le contrat", a fait savoir l'entreprise dans un communiqué. Dans la vidéo en question, Dembélé interpelle son coéquipier au Barça Antoine Griezmann pendant que des techniciens s'affairent autour d'un téléviseur dans une chambre d'hôtel. Il ironise sur leur physique et leur langue sous le regard de son partenaire, amusé mais silencieux. Dembélé a depuis présenté ses excuses aux "personnes présentes sur ces images", expliquant qu'il s'agissait d'une "vidéo privée" et qu'il "ne visait aucune communauté".

La vidéo d'abord diffusée vendredi sur un compte YouTube quasi anonyme (25 abonnés) a été reprise dans un tweet particulièrement relayé (plus de 6.000 retweets) appelant à arrêter le racisme envers les Asiatiques ("#StopAsianHate"). Antoine Griezmann lui aussi visé par ces critiques sur les réseaux sociaux "réfute avec fermeté les accusations" et a assuré s'être "toujours engagé contre toute forme de discrimination" dans un tweet lundi.

