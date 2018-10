Steven Zhang, 26 ans, nouveau président de l'Inter Milan

"Le club, ses employés et la ville t'attendaient. Bienvenu président Zhang", a écrit l'Inter Milan sur son compte Twitter. Une réunion du conseil d'administration du club est prévue pour officialiser dans l'après-midi cette nomination.

Steven Zhang, 26 ans, est le fils de Zhang Jindong, patron du groupe chinois Suning, géant de l'électronique et de l'électro-ménager au chiffre d'affaires supérieur à 30 milliards d'euros par an. En 2016, Erick Thohir avait vendu le club à Suning, tout en conservant 30% des actions et en gardant le poste de président, pour un mandat désormais arrivé à son terme.

Les nouveaux propriétaires chinois ont aidé l'Inter de Radja Nainggolan à se relancer, jusqu'à la 4e place décrochée in extremis en fin de saison dernière et le retour en C1, de même qu'une troisième place à l'heure actuelle dans le championnat d'Italie.