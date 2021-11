L'ancien capitaine de Liverpool va vivre sa première expérience d'entraîneur en Premier League.

Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa, a annoncé jeudi le club de Premier League. L'Anglais de 41 ans a mené les Glasgow Rangers au titre la saison dernière, terminant l'exercice sans aucune défaite.

Gerrard avait rejoint l'Écosse à l'été 2018 après avoir débuté sa carrière d'entraîneur au sein de l'académie des jeunes de Liverpool, où il est une véritable légende vivante. Aux Rangers, l'ancien international anglais est parvenu à déployer un jeu attractif et porté vers l'offensive. Il aura dirigé les 'Teddy Bears' à 192 reprises, affichant le bilan de 124 victoires, 41 partages et 27 défaites. "Aston Villa est un club traditionnel du football anglais et possède une riche histoire. Je suis immensément fier de devenir son entraîneur principal", a dit Gerrard, cité par le club de Birmingham. "Lors de mes entretiens avec la direction, j'ai pu constater que les projets étaient ambitieux et je suis vraiment impatient de pouvoir aider à les atteindre", a-t-il ponctué.

La durée du contrat de 'Steevie G' à Villa Park n'a pas été précisée. Aston Villa, où Dean Smith a été remercié dimanche après cinq défaites de suite, pointe à la 16e place de Premier League. Gerrard effectuera sa première sur le banc des Villans le 20 novembre à l'occasion de la réception de Brighton lors de la 12e journée de championnat.

