Les Glasgow Rangers entendent bien poursuivre leur aventure européenne et rejoindre à nouveau les 8e de finale de l'Europa League, comme l'an passé. Steven Gerrard, entraîneur du club écossais, l'a déclaré mercredi, à la veille du 16e de finale aller contre l'Antwerp.

L'Antwerp sera privé de plusieurs joueurs, dont Dieumerci Mbokani et Faris Haroun. Cela ne change pas grand chose pour les Rangers, pense Gerrard, qui a tenu sa conférence de presse depuis l'aéroport, des retards dans les vols ayant bouleversé le programme du club écossais. "Ils ont gardé le même système lors des derniers matchs malgré les absences. Ils ont un gros noyau, ils peuvent donc faire face à cela", a expliqué l'ancien jouer de Liverpool. "Vercauteren est un entraîneur très expérimenté, à succès. Ils sont deuxièmes en championnat. Nous avons beaucoup de respect pour l'Antwerp, mais nous voulons gagner."

Les Rangers ont terminé premiers de leur groupe, qui comprenait aussi le Standard, en finissant invaincus. "Nous savons que le niveau de qualité technique monte dans la compétition", souligne Gerrard. "Il faudra être à notre meilleur niveau. Ce ne seront pas deux matchs faciles. L'Antwerp est une équipe forte physiquement et techniquement."

L'an passé, les Rangers ont atteint les 8e de finale, où ils ont été éliminés par le Bayer Leverkusen. "Nous sommes très fiers de ces prestations et nous voulons continuer dans cette voie", a indiqué Gerrard. "Nous voulons à nouveau aller en 8e de finale. Le niveau des joueurs a augmenté ces dernières années. La qualité de l'entraînement est fantastique et il y a de la concurrence à chaque poste."

"En Europe, il faut être présent à chaque match", a ajouté Gerrad. "Nous retrouverons peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine, mais nous ne devons pas regarder trop loin. Je suis confiant que nous répondrons présent demain. La concentration des joueurs est bonne. Ils vont poursuivre de la sorte. Ils aiment le football. Ces gars veulent jouer le plus de matchs possible. Les rencontres sont toujours plus chouettes à jouer que les entraînements."

Le défenseur central suédois Filip Helander estime que le match contre l'Antwerp sera "un défi" pour les Rangers. "Nous sommes sur la bonne voie. Les résultats sont bons, la confiance dans l'équipe est grande. Nous savons que nous devons livrer une grosse prestation dans cette compétition pour arriver où nous voulons être."

Les Rangers ne modifieront pas leur approche, pense Helander. "Nous espérons posséder le ballon et attaquer, comme nous le faisons normalement. Bien sûr, il y a un adversaire en face qui veut jouer au football. Cela devrait être un match équilibré", estime Helander.

