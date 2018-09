Steven Defour a rejoué avec Burnley

Defour n'avait plus joué depuis janvier 2018 et sa grave blessure au genou. Il avait repris la semaine dernière avec les U23.

"J'en ai vraiment profité, pas du résultat, mais de jouer avec les garçons. J'espère pouvoir continuer sur cette voie", déclare Steven Defour sur le site de Burnley. "Etre de nouveau sur le terrain pour un match à enjeu procure un sentiment fantastique. J'ai attendu cela tellement longtemps. Ces derniers mois ont été frustrants. C'était super de revenir sur le terrain. J'ai besoin du rythme de matches et on ne l'attrappe qu'en jouant".

Steven Defour était écarté des terrains depuis janvier à cause de blessures au genou et au mollet. Il avait été opéré du genou en janvier, alors qu'il n'avait jusqu'alors pas manqué le moindre de match de championnat avec les siens. L'ancien Soulier d'Or avait commencé la préparation de la nouvelle saison cet été mais une blessure au mollet avait reporté son retour.

Pour son retour, Burnley a été sorti de la Carabao Cup par une équipe de D3. "Je suis très content des 60 premières minutes", déclare Defour à propos de la rencontre. "Nous avons contrôlé le jeu et avons eu les occasions de tuer le match, mais malheureusement nous n'avons pas marqué et ils sont revenus dans le match. Chaque année, c'est compliqué pour nous en Carabao Cup. Nous devons revenir et signer de bons résultats en Premier League".

Burnley est 16e de la Premier League avec 4 points en 6 matches. Les Clarets se rendent à Cardiff dimanche pour le compte de la 7e journée.