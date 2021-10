Arrivé en 2019, Bruce a porté le club aux 13e et 12e places en Premier League tout en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue. Graeme Jones, ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges, assurera l'interim jusqu'à la désignation d'un nouvel entraîneur.

Steve Bruce n'est plus l'entraîneur de Newcastle, a annoncé le club anglais mercredi. Les Magpies, récemment repris par un fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, et le technicien se sont séparés d'un "commun accord". Graeme Jones, ancien assistant de Roberto Martinez chez les Diables Rouges entre 2016 et 2018, a été nommé T1 ad interim.

L'entraîneur de 60 ans, passé entre autres par Crystal Palace, Birmingham ou encore Sunderland et Aston Villa, était à la tête du club depuis juillet 2019. Il a porté le club aux 13e et 12e places en Premier League tout en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue.

Amanda Staveley, directrice du club depuis le rachat, avait pourtant assuré la semaine dernière que les nouveaux propriétaires étaient patients.

Dimanche, Newcastle a été battu 2-3 par Tottenham à St James Park. Graeme Jones prendra place sur le banc le temps pour Newcastle de désigner un nouvel entraîneur.

Le club a précisé que le processus de recrutement était en cours. Newcastle occupe la 19e et avant-dernière place du championnat anglais avec trois petits points. Le club, qui n'a pas encore gagné la moindre rencontre en huit journées, accuse un retard de 3 points sur Leeds, 17e et premier club hors de la zone rouge.

Steve Bruce n'est plus l'entraîneur de Newcastle, a annoncé le club anglais mercredi. Les Magpies, récemment repris par un fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, et le technicien se sont séparés d'un "commun accord". Graeme Jones, ancien assistant de Roberto Martinez chez les Diables Rouges entre 2016 et 2018, a été nommé T1 ad interim. L'entraîneur de 60 ans, passé entre autres par Crystal Palace, Birmingham ou encore Sunderland et Aston Villa, était à la tête du club depuis juillet 2019. Il a porté le club aux 13e et 12e places en Premier League tout en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue. Amanda Staveley, directrice du club depuis le rachat, avait pourtant assuré la semaine dernière que les nouveaux propriétaires étaient patients. Dimanche, Newcastle a été battu 2-3 par Tottenham à St James Park. Graeme Jones prendra place sur le banc le temps pour Newcastle de désigner un nouvel entraîneur. Le club a précisé que le processus de recrutement était en cours. Newcastle occupe la 19e et avant-dernière place du championnat anglais avec trois petits points. Le club, qui n'a pas encore gagné la moindre rencontre en huit journées, accuse un retard de 3 points sur Leeds, 17e et premier club hors de la zone rouge.