Raheem Sterling, l'ailier international anglais et de de l'équipe de Manchester City, a apporté son soutien aux protestations contre le racisme au Royaume-Uni, en déclarant : "la seule maladie en ce moment est le racisme que nous combattons".

Des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni ont participé à des marches de protestation dans des villes telles que Londres, Liverpool, Birmingham et Édimbourg menées par le mouvement "Black Lives Matter" à la suite de la mort de l'Américain George Floyd après avoir été victime d'une intervention violente d'un policer blanc, le 25 mai à Minneapolis.

Des stars anglaises du sport telles que Jadon Sancho du Borussia Dortmund, le monde de la boxe le champion poids lourd Anthony Joshua et le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a également soutenu les protestations.

"Tout comme la pandémie, nous voulons trouver une solution pour l'arrêter", a déclaré Sterling à l'émission Newsnight de la BBC, qui sera diffusé lundi soir. "En même temps, c'est ce que font tous ces manifestants. Ils tentent de trouver une solution et un moyen de mettre fin à l'injustice qu'ils voient et se battent pour leur cause."

Sterling prépare actuellement le retour de la Premier League après une pause forcée par la crise sanitaire du coronavirus. Le 17 juin, Manchester City accueillera Arsenal, à huis clos, à l'occasion de ce premier match d'après-Covid-19.

