Stephane Omeonga et Genoa éliminés aux tirs au but en Coupe d'Italie par Entella (D3)

Lorsque Omeonga est sorti, les deux équipes étaient à égalité (1-1). Simone Icardi a ouvert la marque pour Entella (20e, 0-1) et Krzysztof Piatek avait égalisé sur penalty (27e, 1-1). En seconde période, Icardi a de nouveau donné l'avantage aux visiteurs (83e, 1-2) et Piatek a répliqué de nouveau des onze mètres (86e, 2-2). Dans les prolongations, Genoa a pris le commandement grâce à une penalty transformé par Gianluca Lapadula (110e, 3-2).

Mais Entella n'avait pas abdiqué pour autant et Krisztian Adorjan a arraché la séance de tirs au but in extremis (120e+2, 3-3). S'il a transformé ses trois penalties pendant la rencontre, Genoa a été moins efficace lors de la séance finale. A l'image de Lapadula qui, en manquant le 8e tir, a permis à Entella d'obtenir le droit d'affronter l'AS Rome en huitièmes de finale.